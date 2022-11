Garimpos próximos a torres de transmissão são desmobilizados

A Polícia Federal cumpriu 10 mandados de busca e apreensão, ontem, quinta-feira, 10, em garimpos ilegais de manganês, nas vilas União e Capistrano de Abreu, em Marabá, no sudestedoPará. A ação foi na Operação Curto-Circuito, que inutilizou máquinas nas proximidades da linha de transmissão da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. O nome da operação faz referência ao risco de desabastecimento de energia elétrica que a atividade traz a cerca de 70 milhões de brasileiros.



Foram inutilizadas 14 pás carregadeiras, dois caminhões e vários britadores na região, que fica a cerca de quatro horas do centro da cidade. Oito caminhões foram apreendidos; cinco foram levados à Delegacia de Marabá e três ficaram com fiéis depositários (quando a Justiça confia um bem a alguém durante um processo), pela impossibilidade de também levar ou destruir. A operação começou na manhã de quinta-feira, mas por conta da complexidade logística, só terminou na madrugada desta sexta-feira, 11.



Coordenada pela Delegacia da Polícia Federal em Marabá, a operação mobilizou mais de 170 profissionais, com apoio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Também houve apoio da Força Nacional de Segurança Pública, do IBAMA, da Agência Nacional de Mineração (ANM), além de informações de inteligência do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam, Ministério da Defesa) e da Abin. O trabalho foi fruto também de discussões e demandas do Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL).



A extração ilegal de minério na área ameaça o funcionamento das linhas de transmissão de energia, tendo em vista o risco de queda das torres, que levam a energia produzida na usina hidrelétrica de Belo Monte para outros estados do país.

Por questões logísticas, foi inviável transportar o maquinário pesado apreendido e, para que não seja reutilizado no garimpo ilegal, é feita a inutilização nos termos da lei.



Os responsáveis poderão responder por crimes ambientais, crime de usurpação de recursos da União (extração ilegal de minério), associação criminosa, dentre outros.

Imagens: Ascom/SRPF

Por Roberto Barbosa