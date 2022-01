Garis encontram feto humano dentro de lixeira em Parauapebas

Um feto humano do sexo masculino foi encontrado, na manhã desta quinta-feira (13), dentro de um frasco de vidro por garis que realizavam a limpeza de uma lixeira na Avenida F, Bairro União, em Parauapebas, no sudeste do Pará.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou uma equipe ao local. Os militares encontraram o feto com todos os membros formados. A guarnição isolou a área e imediatamente acionou uma equipe da Polícia Civil.

A PC abrirá inquérito para investigar o caso. Além disso, câmeras de videomonitoramento existentes próximo ao local serão utilizadas para identificar quem despejou o feto na lixeira.

Fonte: Portal Debate Carajás, com Comando Geral 190