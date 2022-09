Garis no hospital

Um grupo de garis foi levado às pressas ao Hospital do Pronto Socorro Municipal, na semana passada, depois de passarem mal quando trabalhavam em serviço de limpeza e capina na Avenida Centenário, em Belém. Eles se intoxicaram depois que alguém, na via, lhes serviu alimentos estragados. Não se sabe se o foi deliberadamente intencional, ou se por não saberem que a comida estava estragada.