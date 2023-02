Garotada participa com entusiasmo de Baile Infantil no Caixaparah

A diretoria da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Pará – APCEF/PA, por meio do Departamento Social, proporcionou um dos melhores bailes infantis para os filhos dos associados da agremiação bancária. A estrutura da programação festiva do baile carnavalesco infantil foi alvo de elogios dos familiares da garotada, pois que recebeu desde manicure, além de diversas premiações oferecidas pela diretoria do clube, à frente o presidente Alberto Henrique, com assessoramento do diretor Roberto Vasconcelos, além de Natalina, Sabrina, Lorena, Poliane, Synthya e Telma, que estiveram impecáveis em setores especializados atendendo os associados com muita fidalguia.

O palhaço Plim Plim agitou a garotada com diversas brincadeiras que se estenderam até os genitores da garotada que foram agraciados com brindes.

Outra atração ficou com show da bandinha, que começou a agitacao logo na entrada da sede campestre recepcionando todos os associados e convidados com músicas de carnaval. Encerrando a programação do último domingo, 12, houve a presença do cantor Joelson Pantoja, o “Príncipe das Multidões” com repertório de belas canções.

O presidente do Sindiclubes, Salatiel Campos, atendendo o convite de Alberto Henrique, comandou a entrega das premiações a classe mirim presente.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar