Garoto é morto por primo que disparou espingarda acidentalmente, em Marabá

Em Marabá, sudeste do estado, um adolescente, de 13 anos morreu no fim de semana depois de ser atingido pelo tiro de uma espingarda. Lucas Hosmundo foi morto na tarde do último sábado (25).

Segundo a polícia, o primo da vítima, de 29 anos, teria disparado acidentalmente quando limpava a arma. Ele pediu ajuda aos parentes para socorrer o menino e depois fugiu.

Lucas teve quatro perfurações no rosto e uma no braço. O Samu foi chamado, mas o menino não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a polícia, Romário Hosmundo, o primo, vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A polícia também confirmou que a arma é uma espingarda tipo “cartucheira”, que quando é disparada solta várias balas de chumbo.

Fonte: g1 Pará — Belém