Gasolina e gás têm novo aumento autorizado pela Petrobras, de 7,2%

A Petrobras anunciou na tarde de anteontem (sexta-feira, dia 08/10/2021), novos aumentos nos preços dos combustíveis (gasolina e gás de cozinha/GLP) na refinaria. Segundo a empresa, o aumento autorizado foi de 7,2% nos preços. Estas novas alterações nos preços dos combustíveis já estão em vigor no Pará e em todo o Brasil desde ontem, sábado, 9.

Segundo as analises do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, com este novo reajuste de 7,2% no preço do litro da gasolina, somente este ano (Janeiro-Setembro/2021), o produto apresenta uma alta acumulada em torno de 61,00%. No caso da gasolina, este novo aumento foi a 14ª alteração no preço do produto autorizada pela Petrobras somente neste ano de 2021. A primeira ocorreu no dia 18/01/2021, com aumento de 7,60%; a segunda no dia 26/01/2021, com aumento de 5,00%; a terceira a 08/02/2021, de 8,10%; a quarta a 18/02/2021, de 10,20%; a quinta a 01/03/2021, de 4,80%; a sexta a 08/03/2021, de 9,20%; a sétima a 19/03/2021, de 5,28%; a oitava a 24/03/2021, de 3,71%; a nona a 15/04/2021, de 1,90%; a décima a 30/04/2021, com queda de 1,90%; a décima primeira ocorreu, dia 11/06/2021, queda de 2,30%; a décima segunda a 05/07/2021, com aumento de 3,70%; a décima terceira a 11/08/2021, de 3,30% e a décima quarta ocorreu no dia de anteontem (08/10/2021), com aumento de 7,2%.

GÁS DE COZINHA

Conforme informações levantadas pelo Dieese/PA, esta é a sétima alteração no preço do botijão de gás de cozinha de 13 kg anunciada pela Petrobras neste ano de 2021 na Refinaria. A primeira alteração no preço do produto ocorreu no dia 07/01/2021, com aumento de 6,00%; a segunda, dia 08/02/2021, de 5,00%; a terceira, dia 01/03/2021, de 5,00%; a quarta, dia 02/04/2021 de 5,00%; a quinta, dia 12/06/2021, de 5,90%; a sexta, dia 05/07/2021 de 6,00% e a sétima, anteontem, com aumento de 7,2%.

O balanço efetuado pelo Dieese/PA com base em dados da Agência Nacional do Petróleo – ANP mostra que, em média, o preço do botijão de gás de cozinha de 13 kg foi comercializado em Belém em postos de vendas na semana passada a R$ 104,52, com o menor preço a R$ 98,00 e o maior a R$ 115,00.

Ainda de acordo com o estudo do Dieese/PA, o preço do botijão do gás de cozinha de 13 kg comercializado no Estado do Pará, continua entre os mais caros do país e varia de preço entre as várias regiões do Estado, alcançando em algumas, valores bem superiores a R$ 130,00 por botijão.

A tendência para este mês de Outubro/2021 é de alta no preço do botijão de gás de cozinha de 13 kg ao consumidor final, em função deste novo aumento de 7,2% no preço do produto anunciado pela Petrobras e que começou a vigorar ontem, 9.

No Pará, os aumentos sequenciais nos preços dos combustíveis têm se refletido fortemente em aumentos de preços generalizados e, consequentemente, aumento de inflação e perda de poder aquisitivo, já que os salários não são reajustados nas mesmas proporções, pelo contrário, ficam cada vez mais defasados.

Imagem: Agência Brasil