Gasolina e óleo Diesel amanhecem bem mais caros neste sábado

A Petrobras, como já era de se esperar, anunciou ontem, sexta-feira, 17, novos aumentos nos preços da gasolina e óleo diesel na Refinaria. Os aumentos autorizados foram de 5,18% no preço da gasolina e de 14,26% no diesel. As novas alterações nos preços dos combustíveis já estão em vigor no Pará e em todo o Brasil, a partir de hoje, sábado, 18.



Segundo as análises do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, este novo reajuste de 5,18% anunciado pela Petrobras no preço da gasolina, foi a terceira alteração oficial promovida pela empresa no preço do produto, ocorrida neste ano de 2022. A primeira alteração no preço do produto foi anunciada no dia 11/01/2022, com aumento de 4,85%; a segunda ocorreu no dia 10/03/2022, com aumento de 18,8% e a terceira anunciada ontem, com aumento de 5,18%.



O balanço efetuado pelo Dieese/PA, com base nos dados da Agência Nacional de Petróleo – ANP mostra que, em média, o preço do litro da gasolina foi comercializado em postos de combustíveis do Estado do Pará, na semana passada (05 a 11/06/2022), ao custo de R$ 7,258, com o menor preço a R$ 6,830 e o maior a R$ 8,100.

ÓLEO DIESEL

As análises do Dieese/PA mostram também que, este novo reajuste de 14,26% anunciado pela Petrobras no preço do óleo Diesel na Refinaria, foi a quarta alteração oficial promovida pela Empresa no preço do produto, ocorrida neste ano de 2022. A primeira alteração no preço do Diesel foi anunciada no dia 11/01/2022, com aumento de 8,08%; a segunda ocorreu no dia 10/03/2022, com aumento de 24,90%; a terceira ocorreu no dia 09/05/2022, com aumento de 8,87% e a quarta foi anunciada no dia de ontem, com aumento de 14,26%.



O mostra mostra que, em média, o preço do litro do Óleo Diesel foi comercializado no Estado do Pará em postos de combustíveis na semana passada (05 a 11/06/2022), ao custo de R$ 7,204, com o menor preço a R$ 5,860 e o maior a R$ 8,000.



Com estes novos aumentos no preço da gasolina e do óleo diesel, a tendência geral é de um efeito dominó nos preços de produtos, bens e serviços na economia como um todo. No Pará, os aumentos sequenciais nos preços dos combustíveis, tem se refletido fortemente em aumentos de preços generalizados e, consequentemente, aumento de inflação e perda de poder aquisitivo.



Não demora muito, a estatal deve anunciar aumentos de preços no gás de cozinha e também no etanol. É esperar para ver, como conclui o economista Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese no Estado do Pará.



Imagem: Divulgação