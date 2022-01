Gasolina e óleo Diesel amanhecem com novos preços em Belém

A Petrobras anunciou no começo da tarde desta terça-feira, 11, novos aumentos nos preços dos combustíveis (gasolina e diesel) na Refinaria. Segundo a empresa, os aumentos autorizados foram de 4,85% no preço da Gasolina e de 8,08% no Diesel. Estas novas alterações nos preços dos combustíveis entram em vigor no Pará e em todo o Brasil a partir de amanhã, quarta-feira, 12, dia do aniversário de 406 anos da fundação de Belém, a Metrópole da Amazônia e Cidade das Mangueiras.Este novo reajuste de 4,85% no preço da gasolina na refinaria é a primeira alteração oficial promovida pela Empresa no preço do produto, ocorrida neste começo de ano de 2022. No ano passado (Janeiro-Dezembro/2021), a última alteração no preço da gasolina na Refinaria promovida pela Petrobras ocorreu no dia 14/12/2021, com recuo de 3,13% (jamais sentida pelo consumidor nos postos de combustíveis de Belém).

Também segundo as análises do Dieese/PA, somente no ano passado (Janeiro-Dezembro/2021), a alta acumulada no preço do produto na Refinaria alcançou 61,00%.O balanço efetuado pelo Dieese/PA com base em dados da Agência Nacional do Petróleo – ANP mostra que, em média, o preço do litro da gasolina foi comercializado em Belém Capital, nos postos de combustíveis na semana passada (02 a 08/01/2022), a R$ 6,652, com o menor preço a R$ 6,570 e o maior a R$ 6,799, mas já há postos onde o produto pode ser encontrado a quase R$ 7,50, com na Travessa 9 de Janeiro com Antônio Barreto, no bairro de Fátima.DIESELEste novo reajuste de 8,08% anunciado pela Petrobras no preço do óleo Diesel na Refinaria, é a primeira alteração oficial promovida pela empresa no preço do produto, ocorrida neste início do ano de 2022.

No ano passado (Janeiro-Dezembro/2021) a última alteração no preço do Diesel na Refinaria promovida pela Petrobras ocorreu no dia 25/10/2021, com aumento de 9,15%.

Também segundo as análises do Dieese/PA, somente no ano passado (Janeiro-Dezembro/2021), a alta acumulada no preço do produto na Refinaria alcançou 65,00%. O balanço efetuado pelo Dieese/PA com base em dados da ANP mostra que em média o preço do litro do Óleo Diesel foi comercializado em Belém Capital em postos de combustíveis na semana passada (02 a 08/01/2022), a R$ 5,777, com o menor preço a R$ 5,599 e o maior a R$ 5,999.

No Pará, os aumentos sequenciais nos preços dos combustíveis têm efeito dominó, principalmente no caso do Óleo Diesel, acarretando aumentos de preços generalizados e consequentemente crescimento da inflação e perda de poder aquisitivo da população, que não recebe reajuste de salários nas mesmas proporções dos combustíveis, daí ninguém entender os números oficiais da inflação. As contas não batem.

imagem: Agência Brasil