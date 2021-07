Gasolina em Tailândia ultrapassa R$ 6,29 nos postos de combustíveis

Condutores de veículos automotores de Tailândia sentem no bolso o aumento no preço do combustível. O litro da gasolina no município ultrapassou R$ 6,29 em alguns postos de combustíveis e deixa a vida do trabalhador ainda mais difícil.

Para encontrar valores mais baixos o consumidor deve pesquisar nos 13 postos da cidade. A outra opção é o aplicativo Abastece Aí, da Ipiranga, ele funciona na hora do abastecimento nos Postos Santa Clara.

No Pará, a precificação média da gasolina fica em R$ 5,83. Já o preço médio do diesel fica R$ 4,83. Das 27 unidades da federação, considerando os preços mais elevados para o mais em conta, o Estado figura na 14ª posição.

Fonte: Portal Tailândia