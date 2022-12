Gasolina fica mais barata pela quinta semana seguida nos postos

O preço médio do litro da gasolina nos postos brasileiros caiu pela quinta semana consecutiva, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Na última semana, encerrada no sábado (24), o preço médio do litro da gasolina foi de R$ 4,93, contra R$ 4,94 na semana anterior, queda de 0,2%. O valor mais alto encontrado em todo o país foi de R$ 7.

O etanol também teve recuo de 0,2% no preço médio do litro, caindo de R$ 3,82 para R$ 3,81. O valor mais alto registrado foi de R$ 6,54.

Já o diesel teve queda mais expressiva, de 1,2%. O preço médio do litro foi de R$ 6,36 para R$ 6,28, e o valor mais alto encontrado foi de R$ 7,80.

