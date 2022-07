Gasolina terá preço reduzido no Pará com ICMS a 17%

Seguindo a lei federal recentemente aprovada, o Governo do Pará baixou decreto ontem, sábado, 02, reduzindo o ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) de 28% para 17% no preço da gasolina. A redução valerá provavelmente a partir de amanhã, segunda-feira, 04, a quando da publicação do decreto no Diário Oficial do Estado do Pará.



Apesar de o Estado passar a adotar os 17% sobre a gasolina a partir de agora, alguns postos já haviam reduzido os preços da fascina na bomba. Antes, o produto era encontrado ao preço de até R$7,60, R$7,19 e R$7,68 em opostos da Grande Belém, mas o Governo do Estado afirma que esse valor pode chegar a R$6,50,o que é uma boa notícia para quem usa o carro como meio de sobrevivência.



A redução do ICMS foi uma proposta do Governo Federal aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, já que o combustível é um bem de serviço público.



Imagem: Reprodução