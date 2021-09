Gasolina teve alta de 32% em Belém neste ano

Baseado nos dados da Agência Nacional do Petróleo – ANP, pode-se observar que, em Belém, a trajetória de preços médios da gasolina foi de altas que, em um ano, chegam a 32%, números estes que não condizem com a inflação calculada pelo próprio governo. Na manhã desta quarta-feira, 08, pós-feriadão da Semana da Pátria, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA divulgou um estudo que mostra com exatidão a trajetória dos preços do combustível e que se referem ao mês passado (Agosto/2021), aos oito primeiros meses deste ano (Janeiro-Agosto/2021) e também aos últimos 12 meses.



De acordo com a pesquisa do Dieese/PA, em agosto do ano passado, o preço médio do litro da gasolina foi comercializado nos postos de combustíveis da capital paraense a R$ 4.293, encerrou o ano passado (Dezembro/2020) sendo comercializada em média, a R$ 4,509.

No inicio deste ano (Janeiro/2021), o litro da gasolina já custava R$ 4,699; em Julho/2021, R$ 5,823 e, no mês passado (Agoto/2021), R$ 5,937. Com isso, segundo o Dieese/PA, o preço médio do litro da gasolina comercializada em Belém apresentou alta de 1,96% no mês passado (Agoto/2021) em relação aos preços médios verificados no mês de Julho/2021.

Entretanto, nos oito primeiros meses deste ano (Janeiro-Ago/2021), o reajuste acumulado no preço do produto foi de quase 32,00% contra uma inflação estimada em torno de 5,00% (INPC/IBGE).

Nos últimos 12 meses, a alta acumulada no preço do produto alcançou cerca de 38,00% contra uma inflação estimada em torno de 9,80% (INPC/IBGE) para o mesmo período, concluiu o economista Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese, que coordena a pesquisa juntamente com o também economista Everson Costa.

Foto: Agência Brasil