Gastronomia da Amazônia será destaque na França

Um grande encontro gastronômico de chefs amazônidas na Cidade Luz

O Festival da Amazônia na França é um evento realizado pela Amazônia Produções e Instituto Empreendedor Sustentável, entre os dias 23 a 31 de outubro, em Paris. Durante dez dias os franceses poderão conhecer mais profundamente o valor da grande floresta amazônica através da cultura do artesanato, pinturas, fotografias e gastronomia.

Belém foi a cidade escolhida na Amazônia para o lançamento do projeto e no próximo dia 14 de setembro, em meio a um jantar no restaurante Casa do Saulo, com menu assinado pelo chef Saulo Jennings e seus convidados, também chefs, a acreana Iza Magalhães, os maranhenses Rafael Bruno e Rubens Gonçalo e o paulista Beto Oliveira.

“Discutir a Amazônia com os amazônidas é essencial, esse jantar começa dando voz para nossa gente aqui e tudo que falarmos vai ecoar em Paris. Uma oportunidade única”, revela Saulo Jennings.

Amazônia na França

No dia 23 de outubro o evento começa com um jantar magno realizado pelos chefs brasileiros para 120 convidados e no menu croquete de tambaqui, lombo de pirarucu com musseline de castanha do brasil, pirucaia de tambaqui, barriga de pirarucu com crosta de castanha, queijos com geleia de cupuaçu e verrine com espuma de cachaça.

O sabor da Amazônia estará presente em todos os momentos do evento, com jantares, almoço e aula-show. Exposições fotográficas, pinturas, artesanato fazem parte desse momento histórico para o Brasil.

Amazônia e sustentabilidade

O Festival da Amazônia na França tem como objetivo o fomento da cultura da região norte brasileira. O artesanato exposto no evento será doado para a prefeitura da França por meio de um movimento com as mulheres amazônicas, representando a força feminina da floresta. A ideia principal do evento é deixar um legado para a cidade que recebe o evento.

Nomes representativos do Brasil farão parte dos “Diálogos Sustentáveis Sobre a Amazônia: A Floresta Em Pé”, como Oskar Metsavaht do grupo Osklen, que irá falar sobre sustentabilidade e empreendedorismo; a diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Perpétua Almeida fará uma palestra sobre bioeconomia, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro e o professor da Sorbonne, Carlos Moreno farão um diálogo sobre cidades inteligentes.