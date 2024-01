Gastronomia paraense é destaque em feira turística em Madrid

Surpreendente! Este é o resultado de quando se mistura a culinária do Pará com a espanhola, através das mãos do Chefe paraense Arturo Baez. Pelo menos, esta foi a sensação deixada por ele durante a Feira Internacional de Turismo (Fitur), que acontece em Madrid, na Espanha. O “Cooking Show” fez parte da programação paraense no evento.

Arturo Baez é natural da Região Turística do Carajás, no Pará e, na Fitur, ele apresentou ao público europeu uma “Paella Amazônica”, um prato que, de acordo com o chefe, “nasceu instintivamente”. “Quando soube que o destino era Madrid, eu pensei imediatamente na Paella, que é um prato emblemático no país. Imaginei uma releitura com insumos amazônicos como forma de homenagear nossa estadia na Europa, mas incrementando com sabores muito paraenses como o tucupi, chicória, camarão regional e castanha do Pará”, detalha.

No país, a ação faz parte de uma iniciativa da Embratur para promover internacionalmente o Brasil como destino turístico. Uma oportunidade para o Estado do Pará promover suas experiências turísticas no mercado europeu.

Por ser um dos principais produtos turísticos do Pará, a gastronomia foi escolhida para o evento. “O mundo precisa conhecer e se encantar pela gastronomia do Pará, esse que é um dos elementos mais representativos da nossa cultura. Não à toa Belém é referendado pela Unesco como uma das Cidades Criativas da Gastronomia Mundial”, destacou Eduardo Costa, Secretário de Estado de Turismo.

A consolidação das estratégias de marketing do Pará na Europa ocorre devido o perfil de consumo do europeu, que é predominantemente voltado aos segmentos de Cultura, Gastronomia, Sol e Praia, Ecoturismo e Aventura.

Para o chefe Arturo, esse tipo de ação é fundamental pra fomentar o turismo no Estado. “Como um profissional da gastronomia, vejo que a culinária é um elemento fundamental para a promoção de um destino, pois ela fala por nós. E nesses eventos temos oportunidade de levar para o mundo a cozinha de primeira que produzimos no nosso Estado”, pontua.

O público presente fez fila pra degustar a novidade. “Esse momento aqui foi emocionante, quase indescritível. Poder mostrar a gastronomia amazônica no meu país já me deixa muito honrado. Poder mostrar nossa cultura em solo europeu foi uma das maiores experiências profissionais que eu tive a honra de ter”, avaliou.

FITUR -A Feira internacional de Turismo, FITUR, ocorre até o domingo, 28, em Madrid. Um ponto de encontro global para os profissionais do turismo que ao longo de cinco dias, poderão conhecer as últimas tendências do setor.

Fonte: Agência PArá/Foto: Divulgação