Gavião Kyikatejê é representante de povo originário no futebol brasileiro

No último dia 19 de abril foi celebrado o Dia do Índio, ou melhor, Dia do Indígena. A mudança na nomenclatura da data é uma das batalhas travadas pelos povos originários, que buscam reforçar a identidade em meio às dificuldades e problemas enfrentados em razão da falta de políticas públicas que valorizem a história e o território de sua população.

E, dentro de muitas lutas, o esporte é um meio para buscar e difundir o respeito pela cultura. Fundado em 2009, o Gavião Kyikatejê é o primeiro time de futebol profissional indígena do Brasil. De Bom Jesus do Tocantins, interior do Pará, a equipe disputa a elite do campeonato estadual pela terceira vez.

Hoje o elenco é formado por muitos jogadores de fora do estado, que, inevitavelmente, acabam se aproximando da cultura Kyikatejê. Artilheiro do Gavião com três gols, Luan é natural de Rosário, interior do Maranhão. Ele comenta sobre a sua relação com a população local.

– Fico feliz por estar me destacando e sendo reconhecido aqui. Minha relação com o povo é ótima, eles são bastante acolhedores. Fico feliz de estar jogando no primeiro time indígena profissional do Brasil. Para mim vai ficar marcado só de saber que já passei por aqui – contou.

Fonte: Globo Esporte

Foto: Divulgação/Gavião

Por Bruno Amâncio*

*Sob supervisão de Pedro Cruz.