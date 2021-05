Gaza começa a voltar à normalidade após cessar-fogo entre Israel e Hamas

Com cafés abertos novamente e pescadores se preparando para voltarem à atividade, Gaza parece mais tranquila neste sábado (22), 11 dias após o início dos bombardeios de Israel, de acordo com a agência France Presse.

Na quinta-feira (20), Israel e Hamasaprovaram cessar-fogo “mútuo e simultâneo”, mediado pelo Egito. Mais de 240 pessoas morreram em dez dias de conflito, a maioria palestinos.

Com o acordo, muitos pescadores, que foram obrigados a ficarem em casa por quase duas semanas, voltaram ao trabalho.

O comércio também começou a reabrir, mas a população lamenta os estragos.

“Nossos estoques estavam cheios, porque nos preparávamos para o final do Ramadã, quando as vendas são boas. Mas agora tudo está perdido. Talvez eu tenha perdido o equivalente a 250 mil dólares em mercadorias. Quem vai pagar tudo isso? Quem?”, questiona Waël Amin Al, dono de uma loja no bairro de al-Rimal.

Em muitas lojas do bairro, embaixo de um prédio de 10 andares destruído, os manequins de plástico vestidos com as coleções de 2021 estavam cobertos por uma grossa camada de poeira.

“Isso é a poeira das bombas israelenses, que se prenderam na roupa. Não poderemos vender esta mercadoria”, lamenta o vendedor Bilal Mansur.

Reconstrução

A maior escalada de violência na região nos últimos anos teve início no dia 10 de maio. As equipes de resgate continuam procurando sobreviventes entre os escombros e a comunidade internacional organiza uma ajuda de emergência.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu ajudar a organizar os esforços para “reconstruir Gaza” e disse que a criação de um Estado palestino ao lado de Israel é a “única resposta” para o conflito.

Após 11 dias de conflito, ajuda humanitária consegue entrar em Gaza