Gedoz preparado para avançar com o Leão Azul

O meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, destaque do Leão Azul, escolhido melhor atleta da posição no primeiro turno da Série B, falou sobre a importância de manter essa intensidade no segundo semestre. Segundo o jogador, sua ideia é crescer ainda mais em 2021 e ajudar seu clube a alcançar a meta, que é estar entre os primeiros colocados na competição.

Gedoz ainda falou sobre o desejo de ver a equipe crescendo na tabela de classificação da segunda divisão, neste segundo semestre do Campeonato Brasileiro.



“Vamos lutar muito para que o segundo turno seja de vitórias e para que o grupo possa melhorar sua posição na tabela de classificação da disputa”, disse Gedoz.

O Clube do Remo vem de uma derrota em casa, diante da equipe do CRB, no último sábado e vai encarar o Brasil de Pelotas na próxima sexta-feira, 27, às 19h, no Estádio Bento Freitas, pela 21ª rodada da Série B do Brasileiro.

PREOCUPAÇÃO

O lateral-direito Thiago Ennes já está liberado para o duelo contra o Brasil de Pelotas. Voltando de suspensão, o jogador lamentou bastante ter ficado de fora partida contra o CRB, que terminou em vitória do time alagoano por 2 a 1, e agora vai determinado em ajudar contra o Xavante.



“Infelizmente fiquei fora do último jogo por causa do cartão, mas agora voltando, se o professor optar por mim, quero corresponder bem, quero ajudar meus companheiros e sair de lá com a vitória. Já conheço o Brasil de Pelotas desde o ano passado, já joguei contra eles. É uma equipe que tem uma força muito grande dentro de casa; a gente tem que tomar bastante cuidado com os jogadores deles, como eles também têm que tomar com os nossos”, reforçou.



O Leão vinha de uma sequência de três jogos sem derrota, interrompida contra o CRB. Ennes destaca o desempenho do time nas últimas partidas, mas alerta para alguns descuidos que vêm acontecendo. Porém, garante que o elenco está preparado para ter uma boa atuação contra o clube gaúcho.

Gedoz em grande momento

Imagem: Samara Mirand – Agência Remo