Gedoz rebate críticas e elogia esquema tático do Remo: “Crescemos com isso”

Sai fora crítica da torcida, dúvidas sobre a posição e baixo rendimento nos últimos jogos. O que Felipe Gedoz quer é foco. O meia do Remo deu entrevista coletiva nesta quinta-feira (7) e tentou dar uma tranquilizada no ambiente. Segundo ele, o Leão tem que estar ligado para conseguir pontuando na Série B.

“A gente sabe da dificuldade dessa Segundona. Mas concordo com o que o professor vem falando, a gente tem uma identidade de jogo. Jogando agora fora de casa, o torcedor pode esperar o que sempre estamos fazendo: muita garra, determinação e busca ao gol adversário”, explicou Gedoz.

Outro ponto que Gedoz fez questão de valorizar é o esquema tático em que o Remo está atuando. Segundo ele, o sistema está bem arraigado na mentalidade dos jogadores. Por isso, Gedoz afirma que, mesmo com o grande número de desfalques, o Leão tem conseguido peças para suprir posições importante no time.

“Todos que entram sempre mantém o esquema e isso faz com que a equipe esteja onde está hoje. Acho que a gente continua crescendo na competição. Sempre os jogadores que entram demonstram que estão preparados. Acho que isso dexa a gente cada vez mais forte”, destacou Gedoz.

O próximo jogo do Remo será no domingo (10) pela 29ª rodada da Série B. A partida começa a partir das 19h, no estádio OBA.

Fonte O Liberal