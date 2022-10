Gêh Rodriguez canta e encanta em show na cidade de Viseu

O músico que atualmente segue carreira solo, leva sua musicalidade marcante para a cidade no dia 6 de julho de 2022

Multi-instrumentista paraense Gêh Rodriguez, um dos grandes nomes da música paraense, se apresenta no dia 6 de julho de 2022 na casa de shows Areão do Pará, onde vai levar muito ritmo brega regional para o público amante da cultura local na cidade de Viseu, interior do estado. Na ocasião, ele promete levar grandes destaques que marcaram a sua carreira musical.

“Separei um repertório marcante, cheio de significados e saudades, temos um grande espetáculo pra entregar pra galera de Viseu e eu estou ansioso pra esse evento, vai ser muito bom, em ritmo de férias então, vai ser inesquecível e pra relaxar de verdade”, comenta o cantor sobre o repertório que vai animar o show.

Apesar de ser um artista jovem, Gêh Rodriguez tem muita estrada na música, e desde a sua adolescência, quando criou sua própria banda, o artista logo se destacou e foi convidado para participar da Banda Akerê onde teve a chance de gravar seu primeiro CD, que lhe rendeu alguns prêmios como o de Melhor Banda de Trio Elétrico, Melhor Cantor, Melhores do Ano, dentre outros, ganhando destaque até chegar em grandes bandas de sucesso nacional inclusive.

“Já passei por tanta coisa até aqui, e eu agradeço demais a todas as pessoas que acreditaram no meu potencial e no meu amor pela música, sem esse apoio eu não estaria onde estou hoje, com a minha carreira solo e todas as coisas boas que têm acontecido então a palavra aqui é gratidão”, agradece o cantor.

Ao ser questionado sobre o seu show, Gêh Rodriguez destaca que vai ser uma ocasião especial em meio ao período em que o turismo cresce muito na região: “Preparei uma pegada musical que vai agradar ao público paraense raiz e também ao turista, ao estrangeiro que vai estar ali também, uma verdadeira viagem musical”, adianta ele sobre o show.