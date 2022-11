Gelobol conquista dois títulos dos Campeonatos do Cassazum

Com uma campanha das mais brilhantes nas duas categorias dos Campeonatos Internos do Cassazum. Assim, os times do Gelobol conquistou os dois títulos deste ano, envolvendo, as categorias Super Máster e Especial.



A primeira conquista, ocorreu, no sábado último, 12, pelo Campeonato Super Máster, onde, o Gelobol beneficiado pela melhor campanha bastou empatar em 2 a 2, contra o Aquário para ficar com o título. Messi e Ananias marcaram para o Gelobol, enquanto Pacote e Joelcio descontaram para Aquário. Emanuel Ribeiro, com ótimo trabalho, foi o árbitro, com assistências de Artur Bentes e Douglas Caetano. Coube ao presidente do Cassazum, Suboficial Yedo Mendes, homenagear o abnegado diretor João Vieira com uma plaqueta após comandar depois de 17 anos, o departamento de esportes do clube militar que lhe levou às lágrimas e logo a seguir, aconteceram as entregas das premiações ao comando de Yedo Mendes. João Vieira e Ronaldo Cardoso, este, assumiu o cargo de diretor de esportes, receberam inúmeros elogios da diretoria do clube militar, assim como dos dirigentes das equipes disputantes.

ESPECIAL

No domingo, 13, aconteceu a decisão do Certame da Categoria Especial e o Gelobol humilhou o time do Estrela aplicando a goleada de 5 a 2, para alegria dos dirigentes da diretoria, à frente o presidente, Enildo Lemos, que comemorou o título com os campeões na domingueira do clube militar.



Os gols foram de Santos (3), Walace e Danilo, descontando Durval e Kelcio para os perdedores. Emanuel Ribeiro foi o árbitro da partida com uma atuação impecável, tendo como assistentes Felipe Silva e Rodrigues Silva.



O associado/Suboficial Marcos Antônio foi homenageado pela diretoria do Cassazum, com uma plaqueta entregue por Yedo Mendes. Amante pelo futebol e sempre prestigiando todos os eventos do clube, fez por merecer a homenagem conforme palavras do Yedo Mendes. Todas premiações foram entregues por Ronaldo Cardoso, Marco Antônio, Yedo Mendes e João Vieira.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar