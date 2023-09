Gêmeos de 40 dias de vida são encontrados sozinhos em casa

Em Goiânia (GO), um casal de gêmeos, de apenas um mês de vida, foi encontrado sozinho dentro de uma casa. O Conselho Tutelar disse que a mãe das crianças teve um surto e as deixou na residência. As informações são do G1.

Os bebês teriam sido abandonados na última sexta-feira (15). Os vizinhos ouviram choros e acionaram a Polícia Militar (PM).

A polícia acionou o Conselho Tutelar após encontrar os nenéns sozinhos no local. Os gêmeos foram levados para um abrigo.

O pai das crianças foi localizado e disse que a mãe dos bebês tem um um histórico de problemas psicológicos. Ainda segundo o homem, essa não teria sido a primeira vez que as crianças foram abandonadas.

A conselheira Lucimar Martins disse acreditar que a mãe dos gêmeos está com depressão pós parto porque vários frascos de remédio foram encontrados na residência.

Os dois bebês foram entregues ao pai, que disse já ter solicitado à Justiça a guarda definitiva dos filhos.

Um boletim de ocorrência foi aberto sobre o desaparecimento da mãe das crianças.

