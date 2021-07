General Santos Cruz confirma que pode se candidatar em 2022

O ex-ministro da Secretaria de Governo e general da reserva Carlos Alberto Santos Cruz voltou a dizer, em entrevista à Rádio Bandeirantes publicada nesta segunda-feira, que pode se candidatar a algum cargo eletivo em 2022.

– Posso ser [candidato]. […] Fui convidado por vários [partidos] e devo me filiar a algum, para ter condição. Mas cargo eletivo é uma coisa muito partidária. O partido tem interesse que você dispute aqui ou ali, ou que não dispute. E não tem problema. Não sou aficionado por nenhum cargo – disse ele.

No dia 22 de julho, o senador Alvaro Dias declarou, em entrevista a O Antagonista, que o general se filiaria ao seu partido, o Podemos, mas não deu detalhes sobre o cargo.

Santos Cruz disse ainda que “Bolsonaro continuar [na Presidência] seria [equivalente a] mais 4 anos de destruição de instituições” e que teme que as eleições de 2022 fiquem entre Bolsonaro e Lula.

Em entrevista ao programa Sua Excelência, O Fato, do canal do jornalista Luís Costa Pinto, no YouTube, o general ainda negou que o Exército brasileiro apoie o presidente Jair Bolsonaro e afirmou que Bolsonaro blefa quando diz algo diferente disso.

– Pela minha experiência de vida, 47 anos dento do Exército, também não vejo nenhum apoio institucional, a instituição se comprometendo com o governo – declarou o general, que também disse que a percepção de apoio dos militares ao governo se dá pelo fato de haver grande quantidade de militares em postos-chave no Palácio do Planalto.

Fonte: Pleno News