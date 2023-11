Genro de Abdelmassih morre em tentativa de assalto no Morumbi

O genro do ex-médico Roger Abdelmassih morreu em uma tentativa de assalto no bairro do Morumbi, Zona Sul de São Paulo, neste domingo (26). O empresário Denis Piccoli Ramos, de 53 anos, estava acompanhado da esposa, filha do ex-médico que está preso, quando foram abordados por três bandidos em duas motos.

O casal chegava em uma moto BMW no condomínio onde moram no momento da abordagem. Um policial militar que estava de folga passava no local e ouviu um primeiro disparo. Ele teria dado voz de prisão aos criminosos, mas foi ignorado.

Segundo o boletim de ocorrência, os assaltantes chegaram a atirar na direção do policial, mas acertaram apenas a moto dele. Durante a troca de tiros entre os criminosos e o policial, Dennis foi atingido no peito. O resgate chegou a ser acionado, mas o empresário acabou sendo levado ao Hospital São Luís pela família, pois estava perdendo muito sangue. Ele não resistiu aos ferimentos.

Os três assaltantes foram atingidos. Dois estão internados no Hospital Municipal do Campo Limpo, e o terceiro morreu.

O caso foi registrado no 34º DP da Vila Sônia e será investigado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC). A polícia investiga de qual arma saiu o disparo que matou o empresário. Uma das motos usadas pelos bandidos tem queixa de roubo.

O ex-médico Abdelmassih, de 80 anos, foi condenado a 278 anos por crimes de estupro e atentado ao pudor, praticados contra mais de 70 pacientes. Ele cumpre pena em Tremembé (SP).

Fonte: Pleno News/Fotos: EFE/Sebastião Moreira // Reprodução/Câmeras de Segurança