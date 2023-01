Geração de empregos formais na construção no pará em 2022 se mantem positiva

Em novembro do ano passado, no comparativo entre admitidos e desligados, o setor da Construção no Pará voltou a apresentar saldo negativo de Empregos Formais. Mesmo com este recuo verificado, o setor ainda acumula saldo positivo no período de Janeiro a Novembro de 2022, com a geração de mais de 6.100 postos de trabalhos no Estado. Os dados forma divulgados na manhã desta sexta-feira, 13, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, segundo o qual, o Pará lidera a geração de empregos formais em todo o Norte no Setor da Construção.

O estudo foi elaborado pelo DIEESE/PA com base em informações oficiais do Ministério do Trabalho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged.

O balanço efetuado pelo Dieese/PA sobre o emprego formal na Construção no Estado do Pará, no mês de Novembro/2022, mostra saldo negativo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no mês analisado em todo o Estado, 4.771 admissões, contra 8.275 demissões, com a perda de 3.504 postos de trabalhos. Em Novembro/2021, o Setor da Construção no Pará apresentou crescimento do Emprego Formal. Foram feitas, naquela oportunidade, 6.320 admissões, contra 5.598 desligamentos, com a geração de 722 postos de trabalhos.

Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, também no mês de Novembro/2022, no Setor da Construção, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos negativos de empregos formais, com destaque para o Estado do Pará, com a perda de 3.504 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a perda de 323 postos de trabalhos; Acre, com a perda de 186 postos de trabalhos; Rondônia, com a perda de 127 postos de trabalhos; Tocantins, com a perda de 98 postos de trabalhos; Amapá, com a perda de 64 postos de trabalhos e do Estado de Roraima, com a perda de 3 postos de trabalhos.

Ainda em Novembro/2022, foram feitas no Setor da Construção em toda a Região Norte, 8.739 admissões, contra 13.044 desligamentos, com a perda de 4.305 postos de trabalhos.

No entanto, em relação ao ano passado, o estudo mostra que ano de 2022 (Janeiro-Novembro), no Setor da Construção no Pará, no comparativo entre admitidos e desligados o saldo foi positivo na geração de empregos formais. Foram feitas no período analisado em todo o Estado, 72.787 admissões, contra 66.681 desligamentos, com a geração de 6.106 postos de trabalhos. Em 2021 (Janeiro-Novembro), o Setor da Construção no Estado também apresentou saldo positivo de empregos formais, entretanto o resultado foi bem maior. Foram feitas naquela oportunidade, 72.720 admissões, contra 55.902 desligamentos, com a geração de 16.818 postos de trabalhos.

NO ANO DE 2022

As análises do Dieese/PA mostram ainda que no ano de 2022 (Janeiro-Novembro), no Setor da Construção, a grande maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, com destaque para o Estado do Pará, com geração de 6.106 postos de trabalhos, seguido do Estado do Acre, com a geração de 1.972 postos de trabalhos; Amazonas, 1.894; Rondônia, 1.372; Amapá, 1.131, e do Estado do Tocantins, com a geração de 532 postos de trabalhos. Na outra ponta, o destaque negativo ficou por conta do Estado de Roraima, com a perda de 181 postos de trabalhos.

Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, no ano de 2022 (Janeiro-Novembro) foram feitas no Setor da Construção em toda a Região Norte, 131.368 admissões contra 118.542 desligamentos, com a geração de 12.826 postos de trabalhos.

DOZE MESES

O balanço efetuado pelo Dieese/PA, sobre a geração de empregos formais no Setor da Construção, mostra que nos últimos 12 meses (Dezembro/2021-Novembro/2022), no comparativo entre admitidos e desligados, o Estado do Pará também apresentou saldo positivo. Foram feitas no período analisado, no Setor em todo o Estado, 76.531 admissões, contra 73.651 desligamentos, com a geração de 2.880 postos de trabalhos.

Nos últimos 12 meses (Dezembro/2021-Novembro/2022), no Setor da Construção, a maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 2.880 postos de trabalhos, seguido do Estado do Acre, com a geração de 1.634 postos de trabalhos; Amazonas, 1.404; Amapá, 797, e do Estado de Rondônia, com a geração de 712 postos de trabalhos. Também no mesmo período analisado, o destaque negativo ficou por conta do Estado do Tocantins, com a perda 379 postos de trabalhos, seguido do Estado de Roraima, com a perda de 253 postos de trabalhos.

Nesse período de 12 meses (Dezembro/2021-Novembro/2022), foram feitas no Setor da Construção em toda a Região Norte, 138.124 admissões contra 131.329 desligamentos, gerando um saldo positivo de 6.795 postos de trabalhos.

Imagem: Divulgação