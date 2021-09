Geraldo Luís se estressa, assume ódio do pai e ataca: “Filho da put*”

Geraldo Luís foi entrevistado por Reinaldo Gottino no Link Podcast e lembrou, irritado, do momento em que o pai fugiu de casa, quando o jornalista tinha apenas dois anos de idade. Mesmo relutante em falar sobre o assunto, fez um desabafo.

“Eu não quero falar do meu pai. Não quero falar. Foi um filho da puta. Alguém que deixa… eu vou falar agora. Você não é obrigado a amar a sua mulher para o resto da vida. O meu casamento durou 14 anos e eu nunca traí durante 14 anos. Mas chegou uma hora em que eu falei ‘não te amo mais, não te quero, não tem mais tesão, acabou’. Tem gente que continua e faz casamento de fachada. E eu nunca consegui chamar o meu pai de pai”, desabafou.

Na sequência do programa, Geraldo Luís confessou que sentiu muito ódio do pai por vários anos. O pai decidiu largar o filho e a esposa para morar com a amante. Segundo o jornalista, ele disse que ia comprar cigarro e nunca mais voltou.

Diante da situação tensa, o ex-apresentador do Balanço Geral fez questão de exaltar o papel de Dona Olga, sua mãe. “Eu sou filho único, foi só eu e a minha mãe. Minha mãe, a Olga, aquela mulher guerreira. Faxineira. A minha mãe queria me dar algo digno. Ela foi o meu grande pai”, contou.

O pai de Geraldo Luís morreu há cinco anos. Entretanto, antes da morte, o jornalista perdoou o pai, mas nunca buscou se aproximar do progenitor, principalmente por conta das lembranças ruins.

“Eu nunca vou me esquecer quando nós fomos despejados… eu dormia no meio de um trator. Foi por uma semana só. Ter dormido por uma semana no meio dessas máquinas, até hoje sinto o cheiro desses tratores”, explicou.

A entrevista completa está disponível no YouTube.

