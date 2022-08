Gerard Piqué é flagrado aos beijos após separação de Shakira

O craque do Barcelona, Gerard Piqué, foi visto aos beijos na noite dessa sexta-feira (19/08), durante um show do cantor e ator espanhol, Dani Martin, em Puigcerdà, na Espanha. O flagra acontece 2 meses após o anúncio de separação da cantora colombiana Shakira, em meio às especulações de que uma traição do jogador teria motivado o término.

Segundo as apresentadoras do ‘Mamarazzis’, um podcast do jornal catalão “El Periódico”, o novo casal demonstrou todo seu afeto diante de mais de 3 mil pessoas que estavam presentes no festival Summerfest Cerdanya. Eles estavam acompanhados pelo pai, irmão e amigos de Piqué. “Eles se beijaram e tiveram muitos gestos de cumplicidade: abraços e carícias“, declararam as jornalistas.

Fonte: R7/Foto: Reprodução Redes sociais