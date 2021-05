Gerente-geral da Pfizer bota Renan Calheiros no seu lugar e garante: “Brasil foi um dos primeiros países no mundo a ter o registro da vacina Pfizer”; VEJA VÍDEO

O gerente-geral da Pfizer, Carlos Murillo, colocou o senador e relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, Renan Calheiros, no seu “lugar”. Ao ser questionado sobre a demora ou displicência do país na aquisição de vacinas, Murillo foi claro e afirmou que o Brasil foi um dos primeiros países no mundo a registrar o imunizante.

– Gerente Geral da Pfizer na América Latina bota ponto final na CPI do Renan: "o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a ter o registro da vacina Pfizer."



– Parabéns Anvisa e Min Eduardo Pazuello. pic.twitter.com/FSqIKsa680 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 13, 2021

