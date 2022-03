Gerson Ribeiro produz single com mix de ritmos amazônicos

Ao tocar nas noites, shows e eventos em Cametá, sua cidade natural, Gerson Ribeiro buscou nas inúmeras referências amazônicas, sua inspiração para produzir seu novo trabalho autoral, um single que pretende lançar ainda neste semestre, retratando a musicalidade e o imaginário de uma região rica em significados.

“Aqui em Cametá, que foi onde eu nasci e cresci, a gente tem uma forte cultura que tá muito conectada com a floresta e o imaginário que a cerca. É uma riqueza ver os saberes e culturas que são passados de geração em geração, isso é muito rico. Pretendo trazer essa característica aliada à sonoridade no meu novo trabalho, vai dar certo”, explica o compositor cametaense.

Com 30 anos de estrada, Gerson Ribeiro assume uma diversidade de funções dentro da arte musical, pois além de cantor, ele é compositor, instrumentista apaixonado por teclado, produtor musical e um grande artista da música na sua localidade onde mora. Se engana quem pensa que Gerson só é famoso na sua região, pois ao longo da sua extensa trajetória, ele integrou grandes bandas que o levaram a conhecer o país inteiro, sempre levando os ritmos amazônicos consigo.

“Eu já toquei em tanto lugar que é até difícil de enumerar, mas todos são igualmente importantes pra mim. Não importa onde, a música estando ao meu lado é um sinal de que está tudo dando certo” ressalta o cantor.

Desde garoto, Gerson se via encantado pela música e suas infinitas interpretações. Certa vez, ele viu um tio tocando teclado e sentiu que talvez pudesse ter alguma aptidão para aquele instrumento, e foi aí que pediu para sua mãe para que ele pudesse aprender a dominar aquela “máquina”, e assim o fez, hoje o teclado é quase que uma extensão do corpo do músico, já que ele não o larga por nada.

“Foi amor a primeira vista, eu me sinto tão à vontade quando to tocando teclado, é tão natural pra mim. Eu toco, faço cover, componho, ensino, a arte é isso, conhecimento e aprendizados compartilhados”, explica Gerson.

Seu novo single autoral vai retratar a sonoridade símbolo da Amazônia, mesclando o carimbó dançante com o tradicional brega que é um dos estilos mais toados pelo cantor e compositor nas suas apresentações. “Vai ser um dos maiores trabalhos da minha vida, tenho certeza que vai ser abraçado pelo público”, comenta.