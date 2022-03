Gestão do HGT prioriza capacitação de seus colaboradores e melhora cada vez mais a assistência dos usuários

Ações de educação em saúde são conduzidas pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP).

O investimento na capacitação dos colaboradores visando melhorar ainda mais o atendimento aos usuários é um dos focos do Hospital Geral de Tailândia (HGT), localizado na mesorregião do nordeste paraense. Somente em 2021, a equipe multiprofissional do HGT participou de 2.330 treinamentos, representando uma média de 85 horas de educação hospitalar.

A média de estudo segue nos dois primeiros meses de 2022: já foram realizados 73 cursos de capacitação internos com um total de 4.721 horas e 30 minutos, em três turnos por dia. A ação de educação em saúde é conduzida pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP).

Para a enfermeira do NEP, Ana Paula Mendes, planejar todo este cronograma de aprendizagem é valoroso e impacta diretamente na melhoria contínua do atendimento à população.

“É importante o aperfeiçoamento dos colaboradores, não somente o que já aprenderam nos cursos, seja técnico ou graduação de nível superior. Atuar na área da saúde é estudar de uma forma continuada, visando sempre uma assistência segura e de qualidade aos usuários de nossa região. Por isso, o HGT oferta essas capacitações para todos os setores. O NEP tem como objetivo estabelecer uma sistemática para as atividades de treinamentos e desenvolvimento individual, como resultado, os colaboradores executem as atividades com qualidade, ética e humanização”, enfatiza Mendes.

Uma das temáticas que se destacam é a capacitação sobre o “Protocolo de Segurança do Paciente – Identificação Segura do Usuário”, conduzida pelo enfermeiro Milton Peixoto, e que tem como objetivo capacitar o colaborador para identificar, corretamente, o usuário, desde a sua admissão até a alta médica, assegurando assim, o cuidado prestado à pessoa dentro da unidade hospitalar, visando a prevenção de erros e eventos adversos.

Este treinamento teve início em março e seguirá até alcançar a totalidade dos colaboradores. O método utilizado é a associação da teoria e prática na unidade hospitalar. O facilitador já promoveu o intercâmbio de conhecimento nas dependências da Unidade de Internação A e B.

A didática adotada também agrada o público-alvo. Segundo a técnica em enfermagem do Centro Cirúrgico, Lorena Sampaio, aprender na prática é um ponto crucial na assimilação do conteúdo.

“É excelente essa didática entre teoria e prática dentro do nosso local de trabalho. Na minha concepção, o profissional aprende mais, pois ele vai ouvindo a teoria e ao mesmo tempo simulando uma situação do nosso dia a dia. Agora, se os colaboradores fossem para uma sala de aula ouvir o conteúdo e depois por em prática, é muito mais propenso não assimilar tudo e acabar esquecendo algum ponto, por falta de atenção”, explicou Sampaio.

O usuário Robert Meneses, de 35 anos, comprovou a qualidade do serviço no HGT, quando sentiu-se mal em casa e precisou de cuidados médicos no Pronto Atendimento (PA).

“Fiquei surpreso com o atendimento que recebi na Urgência. Estou muito grato em ver o sistema de saúde no Hospital Geral de Tailândia funcionando tão bem, sendo rápido e ágil. Realizei o primeiro atendimento na recepção dizendo os meus sintomas, passei pela triagem e sem demora cheguei ao médico. Muito obrigado a todos que estavam de plantão nesta quinta. Darei boas referências da equipe multiprofissional da P.A”, contou.

Agenda

Nos próximos meses, a capacitação segue no Pronto Atendimento (PA), passará pela Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), Central de Parto Normal e Centro Cirúrgico, Laboratório, Ambulatório e na Recepção.

Para o restante de 2022, já estão programadas 407 capacitações, equivalente a 40 cursos por mês. A enfermeira do NEP, Ana Paula Mendes, informa que este número pode aumentar de acordo com o fluxo necessário de aprendizagem.

Estrutura

Com 51 leitos, o HGT dispõe de assistência de média complexidade garantida por uma equipe multidisciplinar que oferece as especialidades de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia, Ortopedia/Traumatologia, Radiologia, Anestesiologia e Cardiologia.

Serviço: O HGT é um órgão do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade hospitalar fica na avenida Florianópolis, S/N, no bairro Novo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (91) 3752.3121.

Texto: Pallmer Barros/Ascom HGTPor Luana Laboissiere (SECOM)