Gestão municipal assegura obras de saneamento e mobilidade com operação de crédito de R$ 200 milhões

A Prefeitura de Belém assinou um contrato de operação de crédito com o Banco do Brasil, que garante ao munícipio um empréstimo de R$ 200 milhões para investir em obras de saneamento nos bairros periféricos e distritos da cidade.

O financiamento foi oficializado nesta sexta-feira, 6, no gabinete municipal, com a assinatura do prefeito Edmilson Rodrigues e da comitiva do Banco do Brasil.

As obras que serão realizadas com os recursos do financiamento, parte delas foi aprovada pela comunidade nas plenárias de bairros e distritos do Programa de Participação Cidadã Tá Selado.

Disponível – A primeira etapa do empréstimo, cerca de 80% do valor, já estará disponível ao munícipio na próxima semana de outubro. Segundo o vice-presidente de Governo e Sustentabilidade do Banco do Brasil, José Ricardo Sasseron, o restante do crédito será liberado de acordo com os avanços das obras.

“Acabamos de assinar o empréstimo de R$ 200 milhões para Prefeitura de Belém para investimento em obras de infraestrutura. Isso nos deixa muito orgulhosos como Banco do Brasil, porque estamos colaborando, sendo parceiros da Prefeitura para que execute obras de melhorias para toda a população do munícipio”, disse Sasseron.

Saneamento e mobilidade na periferia

A comitiva do Banco do Brasil e a Prefeitura de Belém também assinaram um memorando de intenções “para viabilizar um novo empréstimo de R$ 200 milhões com a mesma finalidade para a Prefeitura. A ideia é que esse segundo empréstimo saia ainda este ano”, explicou José Ricardo Sasseron.

O prefeito Edmilson Rodrigues informou que o financiamento do Banco do Brasil garantirá obras para estruturar a periferia de Belém. “Em todos os importantes bairros haverá obras de drenagem, pavimentação, implantação de ciclofaixa e arborização com o objetivo de transformar a periferia em centro, a baixada em bairro que garanta dignidade para o povo”, detalhou o prefeito.

Esforço – O secretário municipal de Controle, Integridade e Transparência, Luiz Araújo, informa que o empréstimo ao Banco do Brasil foi autorizado pela Câmara Municipal de Belém, ainda em 2021. Ele ressalta, que algumas dessas obras são oriundas da decisão popular e outra parte é projeto essencial para mobilidade nos bairros da periferia da capital e distritos. “É um esforço da Prefeitura de Belém nessa preparação para COP-30”, detalhou.

Participaram da formalização do financiamento, além do prefeito Edmilson Rodrigues e do titular da Secont, Luiz Araújo, a secretária municipal de Finanças, Káritas Rodrigue. A comitiva do BB foi composta pelo vice-presidente de Governo e Sustentabilidade, José Ricardo Sasseron; diretor de Governo, Euler Antônio; superintendente do Setor Público, Sandro Grando; superintendente Comercial, Diogo Prim; gerente geral do Escritório do Setor Público, Luiz Cláudio e o gerente de Relacionamento de Belém, Fábio Soares.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Ag Belém