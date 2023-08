Gestoras e parlamentares debatem na Alepa o combate à violência contra a mulher

O I Encontro Estadual das Procuradorias Municipais da Mulher e Representações Femininas, que integra a campanha nacional Agosto Lilás, foi aberta na manhã desta sexta-feira (25), no auditório “João Batista”, na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). A campanha é dedicada à sensibilização e ao combate à violência contra mulheres. Houve exposição de ideias sobre legislações municipais e iniciativas voltadas para políticas públicas em defesa das mulheres.

Hana Ghassan, vice-governadora do Pará, disse que o evento era uma oportunidade ímpar de promover o engajamento das mulheres na política, e compartilhou experiências de gerações de mulheres em sua família. Ela enfatizou a importância da autonomia financeira e do empoderamento, e enfatizou as disparidades enfrentadas por muitas mulheres e a necessidade de estabelecer exemplos inspiradores.

Arena política – Para a secretária de Estado das Mulheres, Paula Gomes, o evento ajuda a impulsionar o esclarecimento sobre direitos e incentiva a participação feminina na política. A secretária ressaltou a importância de educar e conscientizar as mulheres, para capacitá-las à arena política, onde podem defender outras mulheres.

“A gente fica muito feliz, parabeniza a deputada Paula Titan, e reforça nosso compromisso de estar junto também com a Procuradoria, lutando pelas políticas de inclusão, as políticas que possam combater a violência e possam incluir as mulheres na política”, frisou Paula Gomes.

Paula Titan, deputada estadual e procuradora Especial da Mulher da Alepa, afirmou que o Encontro é uma preparação essencial para um ambiente político que muitas vezes desafia as mulheres. Ela destacou o apoio mútuo e o fortalecimento que a participação feminina pode trazer à política.

O evento, que reuniu participantes de mais de 49 municípios paraenses, contou com debates e exposições, além de trocas de experiências, ideias e estratégias entre líderes femininas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação