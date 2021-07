Gestores do Pará e Amazonas discutem avanços no transporte hidroviário de passageiros

Estratégias de fiscalização e melhorias no transporte hidroviário intermunicipal de passageiros foram os principais temas abordados na reunião entre Eurípedes Reis, diretor-geral da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon), nesta terça-feira (27), e o diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam), João Rufino Júnior, acompanhado de sua equipe técnica.

Após a reunião, realizada na sede do órgão estadual, em Belém, Eurípedes Reis disse que a “visita dos gestores da Arsepam tem o objetivo de promover uma troca de experiências sobre as nossas atividades de fiscalização no transporte hidroviário, ouvidoria e demais áreas de atuação da Agência, para garantir a qualidade do transporte público”.Equipe técnica do Amazonas conheceu as dependências e os sistemas da Agência Reguladora do ParáFoto: Divulgação

Durante a o encontro, representantes das gerências da Arcon-PA repassaram informações sobre os trâmites da fiscalização, da ação da ouvidoria e sobre o amparo legal que auxilia a atuação da agência reguladora com as empresas operadoras e usuários.

Processos virtuais – Técnicos da Arsepam também conheceram a funcionalidade do Sistema de Informação da Arcon (Siarc) e o Processo Administrativo Eletrônico (PAE), do Governo do Pará, para o acompanhamento e andamento dos processos de forma virtual. A equipe também conheceu a estrutura da sede da Arcon-PA, visitando os departamentos e o atendimento ao público.Gestores dos dois estados na sede da Arcon-PAFoto: Divulgação

“Superamos todas as expectativas sobre as experiências e informações fornecidas a respeito do processo regulatório no transporte hidroviário realizado pelos técnicos da Arcon-PA. Em breve, esperamos recebê-los na Arsepam, em Manaus”, disse João Rufino Júnior.

Os gestores da Arsepam foram recebidos pela diretora de Controle Financeiro e Tarifário da Arcon-PA, Denise Pimenta; o coordenador administrativo-financeiro, Antônio Paulo Monteiro de Souza, e pelos gerentes Camila Athayde, do Núcleo Jurídico; Edmilson Souza, do Grupo Técnico de Ouvidoria; Álvaro Amazonas, do Grupo Técnico de Saneamento; Thaissy Miranda dos Santos, do Grupo Técnico do Transporte Hidroviário, e Rafael Costa, do Grupo Técnico de Energia.