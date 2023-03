Gestores do Tocantins conhecem espaços de atendimento a pessoas com autismo no Pará

Conhecer os projetos de referência no atendimento a pessoas com autismo já realizados pelo Governo do Pará foi o objetivo da visita de representantes da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Tocantins, que na manhã desta segunda-feira (06) foram recebidos pelo secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, e pelo secretário adjunto de Gestão Administrativa, Ariel Dourado Sampaio, na sede na Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa), em Belém. Em seguida, a equipe foi ao Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea) de Capanema, na região Nordeste.

Segundo o secretário de Saúde do Tocantins, Afonso Piva, o governo do Estado vizinho implantou recentemente uma superintendência só para cuidar da pessoa com deficiência (PcD) e uma diretoria destinada a políticas para pessoa com autismo, para atender melhor a essa população.

“O Tocantins está começando a implantar políticas direcionadas para pessoas com autismo, e sabemos que o Pará é referência nessa temática. Então, viemos aqui para visitar, observar e levar esse modelo de atendimento para a população do Tocantins”, explicou o secretário Afonso Piva.

Além do secretário, a comitiva do Tocantins é composta por Rosa Helena Ambrósio de Carvalho, superintendente da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência; Thais Farias Pereira, diretora de Assistência Especializada em Reabilitação; Lais Regina Rodrigues Santos, diretora de Engenharia da SES; Aldenes Lima da Silva, diretora de Comunicação, e Daniel Rezende, diretor de Atenção Precoce.

Reconhecimento – “Para nós, do Pará, é uma satisfação muito grande ser referência no que diz respeito às políticas públicas sobre o autismo, pois a nossa missão é a saúde pública de qualidade e acessível a todos. Receber a comitiva aqui é o reconhecimento de um trabalho que vem sendo construído diariamente, e que merece ser expandido para outros estados”, ressaltou o secretário Rômulo Rodovalho.

A coordenadora de Políticas Públicas para o Autismo, Nayara Barbalho, acompanhou a visita e ressaltou a importância desse intercâmbio entre os estados. “Nós ficamos muito felizes em receber visitas de representantes de outros estados para compartilhar essa política que é inovadora. Esse intercâmbio também é importante para os estados se unirem, para que junto ao Governo Federal nós tenhamos uma política pública nacional voltada para a pessoa com autismo”, acrescentou a coordenadora.

Além do Natea de Capanema, os representantes do Tocantins vão visitar, na terça-feira (07), o Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro do Autismo (Natea), e o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR). ambos em Belém.

Equipe multiprofissional – Os Nateas são importantes unidades que contribuem para o Estado do Pará ser considerado referência no país em tratamento da população com autismo, oferecendo serviços multiprofissionais que auxiliam no desenvolvimento geral, com aplicação de protocolos aprovados cientificamente. Fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas, arte-terapeutas e pedagogos trabalham em conjunto nesses espaços a partir da análise comportamental.

O Núcleo faz parte da contínua implementação da Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), por meio de iniciativas da Sespa, que criou em 2020 a Coordenação de Políticas para o Autismo (Cepa).

Além dos Nateas de Belém e Capanema, há também a unidade de Tucuruí, na região Sudeste, que funciona desde junho de 2022. A expectativa é inaugurar mais quatro Nateas no Pará, nos municípios de Marabá (Sudeste), Santarém (Oeste), Altamira (Oeste) e Breves (Marajó), para descentralizar o atendimento e ampliar o alcance da política pública.

Fonte: Agência Pará/Foto: José Pantoja/Ascom/Sespa