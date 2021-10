Gil do Vigor surge em entrevista do presidente da Marvel em première de ‘Eternos’;

Ex-BBB fez sucesso nas redes sociais ao marcar presença na estreia global do filme: ‘Que rolê aleatório’

A participação do ex-BBB Gilberto Nogueira na première de “Eternos”, novo filme da Marvel que chega aos cinemas no próximo dia 5 de novembro, fez sucesso nas redes sociais. O evento aconteceu na última segunda-feira, 18, nos Estados Unidos, e contou com a presença de vários artistas internacionais, incluindo a atriz Angelina Jolie, uma das estrelas do longa. “Nem eu estou acreditando que vou ao meu primeiro tapete vermelho em Hollywood”, falou Gil do Vigor do evento. Após assistir ao filme, o doutorando em economia falou que se sentiu honrado por participar da première e contou que viu os diretores e os atores do filme. “Só que não deu para tirar foto com o povo”, comentou o ex-participante do “BBB 21”. “Ainda estou emocionado, foi uma das melhores experiências da minha vida. O filme é representativo, tem o primeiro casal LGBTQIA+ da Marvel, uma personagem surda, então teve essa preocupação com a diversidade e com a representatividade”.

Gil, no entanto, não foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 19, por sua empolgação, mas por aparecer ao fundo de uma entrevista que o presidente da Marvel, Kevin Feige, deu à Variety. O vídeo viralizou e divertiu os brasileiros. “Cara, imagina que sonho o privilégio tão grande de conquistar tanta gente com entretenimento e logo depois ter a sorte de aparecer no mesmo vídeo que Gil do Vigor. Parabéns, Kevin Feige, você sabe que venceu”, comentou um seguidor. “O presidente da Marvel Kevin Feige dando uma entrevista e do nada Gil do Vigor surge ali atrás. Que rolê aleatório”, escreveu outro. “O que eu mais gosto do Gil do Vigor é que ele entrega entretenimento quando a gente menos espera. Era assim quando ele, do nada, apareceu beijando o Lucas, o correndo pelado com o Fiuk, ou agora quando ele, do nada, parece atrás do chefão da Marvel na estreia de ‘Eternos’”, acrescentou mais um.

Fonte Jovem Pan