Gilberto Gil é hostilizado por brasileiros no Catar

O cantor Gilberto Gil, que está no Catar acompanhando a Copa do Mundo, foi hostilizado por brasileiros, bem como ocorreu com os ministros do STF em Nova Iorque neste mês. Enquanto passava por um corredor para acesso à arquibancada do Estádio Lusail, onde foi a partida entre Brasil e Sérvia, o artista e sua esposa, a empresária Flora Gil, ouviram xingamentos.

O cantor de 80 anos também foi provocado com menções à Lei Rouanet, que destina bilhões a projetos culturais.

– Vamo (sic), Bolsonaro. Vamo (sic), Lei Rouanet – gritou um torcedor para o artista, que apoia abertamente Luiz Inácio Lula das Silva (PT), já tendo sido ministro da Cultura em seu governo.

– Vem, vem. Você ajudou o Brasil pra c****** Vamos lá. Vai lá. Valeu, Lei Rouanet. Obrigado, filho da p*** – finalizaram os brasileiros.

O vídeo que registra o momento viralizou nas redes sociais. O deputado federal André Janones, também apoiador de Lula, ao compartilhar o vídeo classificou como “crime e terrorismo” da extrema direita.

– A nova onda da extrema direita é cometer crimes. É terrorismo, ameaça, injúria. O crime foi filmado, aparentemente o bandido se orgulha do que fez com Gilberto Gil (80 anos de idade), a quem presto toda a minha solideriedade. Vamos tornar o vagabundo famoso. Lixo humano, escória! – escreveu.

Gilberto Gil sendo bem recepcionado por brasileiros no Catar.

Debocharam do POVO errado. Agora aguentem!

LOTEM OS QUARTEIS 💪🇧🇷🛑🔥 pic.twitter.com/V1s07GOxW8 — Resistência e ordem 🇧🇷 (@SELVAACOO2) November 26, 2022

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Vídeo Redes Sociais