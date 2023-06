Gilberto Gil fala sobre câncer de Preta Gil: “Ameaça da morte”

Gilberto Gil falou sobre a saúde da filha Preta Gil, que está passando por um tratamento contra um câncer de intestino, diagnosticado no começo deste ano. Em entrevista à revista Veja, o cantor mencionou a possibilidade de enfrentar a morte.

– […] Temos de lidar com a ameaça da morte. Tenho dito palavras de resignação em relação àquilo que é inevitável, ao mesmo tempo que buscamos condições para a cura – declarou.

– É angustiante ver uma jovem, uma filha que ainda nem completou 50 anos, lutando contra uma doença tão assustadora – disse sobre Preta, que está com 48 anos.

– Estamos unindo esforços e objetivos para oferecer-lhe o melhor tratamento, reforçar sua disposição e seu ânimo espiritual – afirmou o artista.

“POSITIVIDADE TÓXICA”

Preta Gil compartilhou nas redes sociais um vídeo abrindo o coração, neste sábado (3). A artista carioca falou sobre os sentimentos e os dias difíceis que tem enfrentado nos últimos meses.

– Estou bem, só não postei nada por aqui esses dias porque estou triste sim, e tá tudo bem – afirmou.

– Essa tentativa de me manter forte e positiva o tempo todo pode ser tóxica. Vocês podem imaginar o quão difícil está sendo esses últimos meses, tenho que focar no meu tratamento, mas as vezes é inevitável sucumbir a dor com tudo que passei na minha vida pessoal – continuou.

A artista e o ex-marido, Rodrigo Godoy se separaram em abril deste ano. Eles estavam juntos desde 2016.

– Um dia, quando estiver mais forte e menos vulnerável, conversaremos sobre isso – finalizou.

