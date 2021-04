Ginastas apoiados pela Seel ficam entre os 10 em torneio internacional no Egito

O Pará teve dois atletas entre os 10 primeiros no Torneio Internacional de Ginástica Aeróbica da Copa dos Faraós Egípcios, no Cairo, Egito. Mário Nunes e Maurício Ribeiro ficaram em 6° e 7° lugares, respectivamente. Já, em Belém, os atletas festejam o resultado da competição finalizada na última semana. Para o evento, os ginastas contaram com o apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

Pela categoria adulto elite, os ginastas tiveram um minuto e meio para a apresentação, que envolveu uma série de flexibilidade e força. Depois de dois anos sem competir, por conta da pandemia da Covid-19, a dupla paraense conseguiu uma boa colocação no evento chancelado pela Federação Internacional de Ginástica, que abriu o calendário mundial da modalidade, ficando atrás apenas de países da Europa e Árabe.

“Estar entre os melhores é uma satisfação, pois a ginástica é uma modalidade muito competitiva. Um grande avanço sendo que 10 dias antes da competição tivemos lockdown, em Belém, mas nada disso tirou a nossa meta. Tudo isso também é reflexo do investimento feito por apoiadores, como a Seel”, ressalta Maurício Ribeiro.

O resultado fez com que os atletas somassem pontos para a Confederação Brasileira e Federação Paraense da modalidade. Na última semana, Maurício entrou para os 76 nomes da lista preliminar do programa Bolsa Talento, divulgado no site da Seel.

“Isso é mais uma vitória para o estado. O que nos motiva a cada vez mais a trabalhar em prol dos atletas e do esporte. Em relação ao Bolsa é mais uma contribuição no custeio das despesas relacionadas à prática desportiva, como no transporte, alimentação, aquisição de materiais”, disse Arlindo Silva, secretário de Esporte e Lazer do Pará (Seel).

Os próximos passos dos atletas é focar nos treinos e se preparar para outras competições que fazem parte do calendário nacional e mundial de ginástica.

Por Governo do Pará (SECOM)

*Por Bianca Rodrigues (Ascom / SEEL).

Fonte: Agência Pará