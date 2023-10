Ginecologista da Policlínica destaca acompanhamento médico na menopausa

Ondas de calor, mudança de humor, secura vaginal, desconforto sexual, ganho de peso e insônia podem ser sinais e sintomas que a menopausa está chegando na vida de uma mulher. E, as várias alterações no corpo que elas enfrentam durante esse período, geralmente são bastante incômodas e desconfortáveis.



A ginecologista Luiza Mufarrej, da Policlínica Metropolitana do Pará, em Belém, explica que a menopausa corresponde ao último ciclo menstrual, ou seja, a última menstruação. E o climatério, que é a fase de transição do período reprodutivo, ou fértil, para o não reprodutivo na vida da mulher. Por ser um momento complicado, exige acompanhamento e tratamento correto para reduzir as dificuldades.



“Como nesse período acontece a redução dos hormônios femininos, como o estradiol , e por isso, podem ocorrer fogachos, insônia, queda de cabelo, secura vaginal e a diminuição do libido, sendo que a menopausa é realmente caracterizada após um ano sem a mulher menstruar”, detalhou.

Além disso, a especialista destacou que quando a paciente refere as queixas é solicitado os exames laboratoriais e de imagem. “Identificando essa carência hormonal a gente já inicia a terapia de reposição caso ela precise e deseje. Também percebendo outros sintomas como a questão do fogacho, insônia, queda de cabelo, unha quebradiça, alterações nas glândulas de tireóide e, também encaminhamos para os especialistas que nós temos como endocrinologista, dermatologista para que ela possa fazer o acompanhamento completo”, comentou.

Tratamento

A médica ainda reforça que, após o diagnóstico é fundamental que a mulher tenha uma alimentação equilibrada com acompanhamento nutricional e pratique exercício físico de forma regular. “Essas são medidas simples para minimizar os sintomas negativos, e, identificando que tem a baixa hormonal a gente inicia os medicamentos para suprir essa carência, como o estrogênio”, finalizou.

Atendimento

Para cuidar da saúde da mulher, a unidade conta com três ginecologistas e dispõe de ultrassom de mama, transvaginal, exames sorológicos e colposcopia. Sendo realizado cerca de 700 atendimentos mensais.

Serviço:

O acesso à unidade é através da Central de Regulação do Estado. Em caso de interconsultas ou exames, eles podem ser agendados através da Central de Relacionamento da Poli, na ferramenta do WhatsApp Business no número (91) 98521-5110 e ainda, no e-mail: agendamento.polimetropolitana@issaa.org.br.

O usuário precisa apresentar o documento de identidade com foto (RG preferencialmente), CPF, Cartão Nacional SUS e comprovante de residência (originais e cópia). Caso seja criança e ainda não tenha RG, é possível apresentar a certidão de nascimento e os documentos oficiais da mãe.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará