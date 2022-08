Giovanna Ewbank deu tapa em mulher que praticou racismo

A atriz Giovanna Ewbank assumiu que desferiu um tapa na mulher que proferiu ofensas racistas contra seus filhos, Títi e Bless. A confirmação foi feita pela artista durante uma entrevista exibida pelo Fantástico, da TV Globo, neste domingo (31), na qual ela comentou o caso.

Ainda durante a entrevista, o marido de Giovanna, o também ator Bruno Gagliasso, defendeu a postura da esposa e afirmou que o tapa que a atriz desferiu não teria sido uma agressão, mas uma reação.

– Na verdade ela não agrediu, a minha mulher reagiu. Não confunda, não confunda a reação do oprimido com a ação do opressor – afirmou.

SOBRE O CASO

O caso de racismo envolvendo Bless e Títi, filhos do casal de atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, aconteceu no sábado (30) em um restaurante na Costa da Caparica, em Portugal. Um vídeo que circulou nas redes sociais durante o final de semana mostrou a artista discutindo com uma mulher.

– Confirmamos, conforme vídeos que já circulam no Brasil, que Giovanna reagiu e enfrentou a mulher, enquanto Bruno Gagliasso, seu marido, chamou a polícia – diz um comunicado emitido pela assessoria da atriz.

Na gravação em questão, Giovanna aparece visivelmente irritada e discute com uma mulher do lado de fora daquele que parece ser o restaurante em que ela, os filhos e o marido Bruno Gagliasso estavam. Em determinando momento da discussão, a artista diz que a mulher é uma “racista nojenta”.

De acordo com a nota da assessoria de Giovanna, uma mulher que passava na frente do restaurante, “xingou, deliberadamente, não só Títi e Bless, mas também uma família de turistas angolanos que estavam no local – cerca de 15 pessoas negras”.

– A criminosa pedia que eles [Títi, Bless e a família angolana] saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outras absurdos proferidos às crianças, tais quais “pretos imundos” – ressalta o comunicado.

Ao final da nota, a equipe da artista informou que Bruno Gagliasso chamou a polícia e que a mulher que teria cometido o ato de racismo foi levada escoltada e detida. A assessoria disse ainda que os atores, que estão passando férias no país, prestariam queixa contra a mulher em uma delegacia portuguesa.

No entanto, de acordo com o jornal português Público, a mulher já foi liberada. Segundo o veículo, a polícia confirmou que a mulher foi detida sob efeito de álcool e que há testemunhas que comprovam os insultos denunciados pelo casal brasileiro. Não há informações se ela pagou fiança.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/TV Globo