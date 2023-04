GIOVANNA EWBANK ENCANTA A WEB AO MOSTRAR DETALHES DE VIAGENS EM FAMÍLIA

Nesta quinta-feira (20), a atriz Giovanna Ewbank, de 36 anos, usou sua conta no Instagram para compartilhar com seus seguidores registros de suas viagens feitas com a família.

No vídeo publicado, a atriz, que adora viajar, fez um compilado de diversos momentos diferentes ao lado do marido, o ator Bruno Gagliasso (41) e dos três filhos do casal, Titi, de 9 anos, Bless, de 8 anos, e o caçula Zyan de apenas 2 anos, seguido da trilha sonora de “It’s my life” de Bon Jovi.

As imagens, vem desde viagens internacionais, entre passeios de barco pelos litorais, a momentos rotineiros da família em seu sítio, localizado no Rio de Janeiro.

Na legenda da publicação, que é uma parceria com a companhia de viagem Maxmilhas, Giovanna escreveu:

“IT’S MY LIFE!!! ESSA É A MINHA VIDA! Vocês que nos acompanham por aqui sabem que a nossa família gosta de viver ao máximo, né? A gente ama aproveitar todos os momentos das nossas vidas! Estando de preferência sempre juntos, fazendo coisas simples no dia a dia, mas também trabalhando, na escola, no rancho, e claro o que mais amamos, viajando”, “VIVER E VIAJAR AO MÁXIMO!”, declarou.

Nos comentários os internautas se derreteram de encanto ao estilo de vida do casal de artistas:

“Quando vejo o vídeo da família de vocês, me traz uma paz tão grande…”, comentou uma seguidora.

“Meninos vocês estão cada dia mais lindos e encantadores!”, ”Deus blinde vocês família!” escreveu outra. A atriz esbanjando simpatia retribuiu as demonstrações de carinho agradecendo.

Giovanna e a família estão atualmente de passagem por Fernando de Noronha, e tem dividido os momentos da viagem com os seus seguidores em seus stories no Instagram, um dos registros mais recentes pelo local a atriz deu o que falar ao postar uma foto em que aparece de topless.

Fonte: Lorena R7/Foto Destaque: Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso ao lado dos filhos. Reprodução/Instagram