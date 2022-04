Girão cobra Moraes no Senado e recorda Arolde de Oliveira

Senador defendeu a aprovação de um convite para que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, vá à Casa

Nesta quinta-feira (7), o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) subiu à tribuna do Senado para pedir que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), coloque em votação um convite ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para explicar medidas tomadas contra o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ).

Durante sua fala, Girão fez uma homenagem ao senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ), que morreu em 2020 durante a pandemia de Covid-19, e lembrou que ele estava sendo investigado no chamado inquérito dos atos antidemocráticos. Ao defender o convite a Moraes, Girão afirmou que a medida poderia recuperar a imagem do Senado diante da sociedade.

– Eu quero reiterar, por mais respeito que devemos ter aos ministros do Supremo, é preciso lembrar que todos eles tiveram que ser sabatinados e aprovados nessa Casa. Temos a chance de recuperar a imagem do Senado diante da sociedade – apontou.

Em seguida, ele lembrou de conversas que teve com Arolde de Oliveira sobre a investigação.

– Para encerrar, eu quero lembrar que um dos colegas que começou a legislatura conosco, o senador Arolde de Oliveira, que todos guardamos com muito carinho, ele estava arrolado nesses inquéritos juntos com outros deputados. E tivemos a oportunidade de conversar com ele sobre esses inquéritos chamados de antidemocráticos. Sabe o que ele revelou? Que foi um tuíte de crítica ao Supremo Tribunal Federal que o levou para essa situação – ressaltou.

Girão então prosseguiu e disse que qualquer um poderia virar alvo de Moraes.

– Já imaginou o senador Arolde de Oliveira aqui conosco, com 86 anos, usando uma tornozeleira eletrônica? Temos que ter essa imagem muito forte. Pode ser qualquer um de nós. Chegou a hora de um equilíbrio, de uma verdadeira harmonia entre os poderes – destacou.

Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Henrique Gimenes / Pleno.News