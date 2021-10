Giroud garante vitória sobre Torino e recoloca Milan na liderança

O Milan está novamente na liderança do Campeonato Italiano, colocando pressão no Napoli, que ainda joga na rodada. Nesta terça-feira (26/10), graças a um gol de Giroud, a equipe de Milão fez 1 x 0 sobre o Torino, no San Siro, abrindo três pontos de vantagem sobre os napolitanos. Foi uma vitória sofrida, com os visitantes criando bastante chances para empatar no segundo tempo.

Giroud se igualou a Rafael Leão na artilharia do Milan neste início de temporada. Ambos agora somam quatro gols no Campeonato Italiano. O time subiu para os 28 pontos, diante de 25 do Napoli, que perdeu os 100% de aproveitamento no fim de semana, com 0 x 0 com a Roma e só entra em campo na quinta-feira, diante do Bologna, no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

Com jogos duros pela frente, contra Roma fora de casa, Porto (Liga dos Campeões) e o clássico com a Internazionale, o Milan optou por dar descanso ao veterano Ibrahimovic, que ficou no banco de reservas e entrou somente nos minutos finais.

A expectativa de um grande desempenho das equipes não se concretizou na primeira etapa, marcada mais pela força na marcação de ambos do que na criatividade em produzir grandes lances de perigo. Mesmo assim, o Milan conseguiu soltar o grito de gol. Em seu primeiro lance na frente, logo com 13 minutos, Giroud tirou o zero do placar em lance de oportunismo. Cobrança de escanteio, Krunic desviou de cabeça e o atacante apareceu livre apenas para escorar.

O gol tinha tudo para incendiar o jogo, mas as equipes pouco criaram antes do intervalo. O Milan quase não chegou para ampliar, tampouco sofreu ameaça de empate. Desgostosos, os técnicos voltaram do intervalo com mudanças. Foram três, com destaque para a tão esperada volta de Theo Hernandez nos donos da casa.

O Torino foi quem melhorou e chegou duas vezes antes dos 10 minutos. Mesmo em casa, o Milan quase não atacou, mais preocupado em segurar a vantagem mínima do que buscar um gol de alívio. A partida chegou à metade da etapa final com o rival de Turim com quase três terços da posse de bola (74%) e rondando a área milanesa.

Sanabria teve grande chance de empate aos 30 minutos, ao sair cara a cara e parar em bela defesa de Tatarusanu. No fim, os visitantes ainda carimbaram o travessão e viram nova defesa difícil do goleiro. Sem brilho, o Milan festejou bastante seu nono triunfo em 10 rodadas e o Torino lamentou uma derrota na qual foi melhor.

Nos outros jogos desta terça-feira, Spezia e Gênova ficaram no 1 a 1 e o Venezia perdeu da Salernitana, em casa, por 2 a 1.

Fonte Estadão Conteúdo