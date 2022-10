Gisele Bündchen anuncia separação de Tom Brady: “Gratidão por nosso tempo juntos!”

Nesta sexta-feira (28), Gisele Bündchen veio através de seus stories do Instagram, confirmar o fim de seu casamento de 13 anos com Tom Brady. Segundo a revista “People”, a modelo e o jogador de futebol americano vão assinar os documentos do divórcio ainda hoje.

“Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem.”, iniciou Gisele.

“A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada durante este período sensível. Obrigada! Gisele”, finalizou seu pronunciamento.

Fonte: Top Famosos/Foto: Reprodução