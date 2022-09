Gisele Bündchen e Tom Brady tiram filhos da cidade por medo de furacão

A família foi para Miami, como informou uma fonte à revista People.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Por medo de possíveis efeitos da chegada do furacão Ian, que fez moradores da Flórida esvaziarem prateleiras de supermercados e prepararem abrigos, o casal Gisele Bündchen, 42, e Tom Brady, 45, resolveu tirar os filhos da região de Tampa. A família foi para Miami, como informou uma fonte à revista People.

Brady é o quarterback do Tampa Bay Buccaneers e mora na cidade de Tampa, que sofre com as ameaças da chegada do furacão. Dessa forma, mesmo em meio a rumores de crise no casamento, ele e Gisele não pensaram duas vezes e saíram da localidade com Viviane, 9, Benjamin, 12, e Jack Edward, 15, filho do atleta com Bridget Moynaham.

O time de Brady também decidiu ir embora e agora usará as instalações de treino do Miami Dolphins para preparação para as próximas partidas. Por falar em futebol, Gisele não foi com a família assistir ao último jogo do marido como fazia nos velhos tempos. No domingo (25), apenas os filhos do quarterback estiveram no estádio para torcer pelo pai.

Em agosto, Brady tirou 11 dias de folga dos treinos para tentar resolver problemas de casamento com Gisele. A própria modelo brasileira foi passar um tempo na Costa Rica com os herdeiros. Ela também revelou à revista Elle que gostaria que o marido passasse mais tempo com a família.

© Reprodução / Instagram