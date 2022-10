GISELE BÜNDCHEN VISITA CURANDEIRA EM MEIO A SUPOSTA CRISE NO CASAMENTO

A supermodelo Gisele Bündchen foi vista usando um colar de oração em visita a uma curandeira espiritual na última sexta-feira, 7 de outubro. Os rumores são que Gisele tenha consultado a líder espiritual para se sentir melhor e enfrentar as possíveis crises em seu matrimônio com o jogador de futebol americano Tom Brady.

Na ocasião, que terminou com Gisele entrando no carro falando ao celular, a curandeira e a modelo usavam colares semelhantes. Gisele acredita em alternativas naturais e complementares à medicina ocidental.

Gisele está morando em Miami enquanto o marido Brady joga mais uma temporada da NFL em Tampa. O casal passa por crise no matrimônio e estaria vivendo há mais de um mês separadamente. De acordo com o site norte-americano Page Six, ambos teriam contratado advogados de divórcio.

Tudo teria começado após a desistência dele de se aposentar no esporte. Em setembro, em entrevista à revista Elle, a brasileira comentou sobre: “Obviamente, tenho minhas preocupações – este é um esporte muito violento, e tenho meus filhos. Gostaria que ele estivesse mais presente”, relatou a modelo.

Em meio ao bate papo, ela diz ter conversado diversas vezes com o marido sobre a aposentadoria. “No final das contas, sinto que todos precisam tomar uma decisão que funcione para eles”, completou Gisele.

O patrimônio do casal em propriedades é estimado em US$26 milhões, sendo o equivalente a aproximadamente R$134 milhões, na cotação atual. A compra de propriedade mais recente de Gisele e Brady foi uma casa de US$ 17 milhões em Indian Creek Island, Miami. Apelidada de “Billionaires Bunker”. Eles planejavam derrubar a mansão de 5.172 pés quadrados e cinco quartos no terreno de dois acres e construir uma nova. Entretanto, em meio às consequências conjugais, o trabalho na propriedade teve uma pausa.

Gisele e Tom Brady compartilham o filho Benjamin, 12, e a filha Vivian, 9, e Brady também é pai de Jack, 15, com a ex Bridget Moynahan.

