Gkay é acusada de destruir mansão; donos acionam Justiça

A influenciadora digital Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, é alvo de uma ação judicial. Os proprietários de uma mansão, que teria sido alugada por ela, a acusam de ter destruído o local.

Os autores do processo cobram de Gkay R$ 528 mil. De acordo com a Veja, os donos do imóvel argumentam que “a relação locatícia sempre foi marcada por inadimplementos e descumprimentos” por parte da influenciadora. Logo, além de dever o aluguel, a jovem teria usado o local para produzir seus conteúdos sem o consentimento dos donos.

– O imóvel estava, literalmente, destruído. Além de entregar o bem sem os devidos reparos e sem a manutenção da pintura, a ré havia danificado os móveis e até obras de arte que lá haviam sido mantidos – descrevem os proprietários, no processo.

A influenciadora ainda não se manifestou sobre o caso.

Fonte: Pleno News/ Foto: Leo Franco/ AgNews