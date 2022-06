Gkay recebe críticas por cirurgias plásticas e rebate: ‘Me deixem ser feia em paz’

Após ser criticada ao mostrar o famoso tanquinho enquanto estava na academia, Gkay rebateu os internautas na noite deste sábado (18). A influenciadora digital já fez diversas cirurgias plásticas e constantemente é alvo de ofensas por conta dos procedimentos estéticos.

O motivo das críticas foi que, em um story, a humorista escreveu “Tá pago” — se referindo ao treino da academia — e mostrou o abdôme definido. As pessoas ironizaram que Gkay já fez lipo LAD e que, na verdade, a barriga não é resultado dos exercícios.

“Que desgra** essa cirurgia de tanquinho e os bracinhos finos porque não malha (risos). Cape** feio”, criticou um internauta. “Está pago (risos), e está mesmo, porque quem recebeu a bolada foi o cirurgião”, disse outro. “Ela está a cara do Ken humano”, escreveu mais um.

Após ter o nome nos Assuntos do Momento, no Twitter, Gkay rebateu as críticas: “Deixa eu ser feia em paz”.

Fonte: R7/Foto: Reprodução Instagram