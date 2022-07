Gkay se revolta com boato sobre caso com Luciano Huck

A influenciadora digital Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, usou as redes sociais nesta sexta-feira (8) para rebater uma fake news envolvendo seu nome. Nos stories do Instagram, ela se manifestou contra boatos de que estaria tendo um caso com o apresentador Luciano Huck.

Gkay demonstrou revolta, ironizou a fofoca e avisou que pretende processar a pessoa responsável pelo boato.

– Gente, saiu uma notícia minha que eu tenho um caso com o Luciano Huck e que a Angélica está brava comigo. Doido. Sério, Luciano Huck é meu amante agora – ironizou.

– Pelo amor de Deus! O que vocês tomam para acordarem e saírem falando uma coisa dessas? Eu tô feliz porque, assim, vai ser mais um processo pra minha conta que vou ganhar – disse ainda.

Ela questionou o motivo de o Instagram não derrubar perfis que espalham mentiras.

– Não é a primeira vez que esse perfil posta coisas minhas, mas dessa vez ele foi no absurdo do absurdo – comentou.

Fonte: Pleno News

As informações são do jornal O Dia.