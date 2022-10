Globo antecipa horário de debate do segundo turno

A TV Globo definiu que o debate do segundo turno entre os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começará mais cedo, às 21h30. O encontro está marcado para 28 de outubro, a sexta-feira anterior à votação, que será em 30 de outubro.

O debate do primeiro turno transmitido pela emissora começou às 22h30 e adentrou a madrugada, terminando às 1h50, o que gerou queixas do público. Diferentemente do primeiro debate, no qual participaram sete presidenciáveis, o segundo terá em média duas horas de duração.

Além do promovido pela Globo, os outros debates previstos são:

• 17 de outubro (segunda-feira) – Rede TV

• 22 de outubro (sábado) – SBT, Estadão, CNN e Rádio Eldorado

• 23 de outubro (domingo) – Record TV

Fonte: Pleno News

Fotos: EFE/Fernando Bizerra