Globo anuncia que Bolsonaro dará entrevista ao JN no Rio

Após cancelar a sabatina com o presidente Jair Bolsonaro no Jornal Nacional, a Globo anunciou na manhã desta sexta-feira (5) que o chefe do Executivo participará da série de entrevistas que o jornalístico promoverá com os presidenciáveis. Segundo a Globo, a decisão foi tomada após a assessoria do líder esclarecer que ele aceita comparecer aos estúdios da emissora no Rio de Janeiro.

De acordo com a Globo, a assessoria de Bolsonaro teria informado na manhã desta sexta que o presidente não se recusava a ir ao Rio de Janeiro para ser entrevistado e que o e-mail enviado para a emissora citando a possibilidade de a conversa acontecer no Palácio da Alvorada seria apenas “uma preferência”.

Com o anúncio, o cronograma das entrevistas ficou da seguinte forma: Bolsonaro (PL) dará entrevista no dia 22 de agosto; Ciro Gomes (PDT) falará no dia 23; Lula (PT) vai ao Jornal Nacional no dia 25; e Tebet encerra a série no dia 26 de agosto. André Janones, que seria entrevistado no dia 23, desistiu da candidatura, mas a data não será ocupada por outro nome.

IMBRÓGLIO INICIAL SOBRE A ENTREVISTA

No fim da noite de quinta (4), a Globo chegou a informar que a assessoria do presidente Jair Bolsonaro teria pedido que a conversa acontecesse no Alvorada. No entanto, apesar de ter realizado a partir de Brasília as entrevistas com Lula, em 2006, e com Dilma Rousseff, em 2014, desta vez a emissora negou a possibilidade.

Para justificar a decisão, a emissora alegou que, depois das eleições de 2014, teria decidido que sempre realizaria as entrevistas de todos os candidatos à Presidência da República em seus estúdios, “de forma a demonstrar que todos os candidatos são tratados em igualdade de condições”.

A Globo ainda informou que, no fim da noite desta quinta, a assessoria de Bolsonaro teria enviado email reiterando a disposição de conceder a entrevista, desde que ela fosse realizada no Alvorada. Por causa disso, a emissora informou que a sabatina não aconteceria. Foi justamente essa mensagem que foi esclarecida nesta sexta.

De acordo com a Globo, as entrevistas com os candidatos mais bem colocados na pesquisa de intenção de voto divulgada pelo Instituto Datafolha em 28 de julho serão conduzidas pelos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos, ao vivo, direto dos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro.

